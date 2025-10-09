Icon Menü
Unfall Schwabmünchen verursacht hohen Schaden und Auto kippt um

Schwabmünchen

Spektakulärer Unfall im Schwabmünchner Zentrum

Auto bleibt nach Unfall auf der Seite liegen. 26-Jährige wird leicht verletzt.
Von Maximilian Czysz
    • |
    • |
    • |
    In der Fuggerstraße in Schwabmünchen kam es zu einem spektakulären Unfall.
    In der Fuggerstraße in Schwabmünchen kam es zu einem spektakulären Unfall. Foto: Uwe Bolten

    Leicht verletzt wurde eine 26-jährige Frau am Mittwoch in der Schwabmünchner Fuggerstraße. Sie geriet gegen 13.30 Uhr mit ihrem Auto aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein geparktes Auto. Die Folge: Der Wagen kippte und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen.

    Hoher Sachschaden

    Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. (AZ)

