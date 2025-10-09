Spektakulärer Unfall im Schwabmünchner Zentrum

Leicht verletzt wurde eine 26-jährige Frau am Mittwoch in der Schwabmünchner Fuggerstraße. Sie geriet gegen 13.30 Uhr mit ihrem Auto aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein geparktes Auto. Die Folge: Der Wagen kippte und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen.

Hoher Sachschaden

Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. (AZ)