Unbekannter beschädigt geparktes Auto

Zu einer Unfallflucht ist es am Dienstag, 4. März, zwischen 10.20 und 10.50 Uhr in Schwabmünchen in der Falkensteinstraße gekommen. Ein geparktes Auto wurde im Bereich der Beifahrertür auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts angefahren. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro, berichtet die Polizei und bittet um Hinweise zum Verursacher unter der Telefonnummer 08232/96060. (lvk)

Lena-Vanessa Kruppe Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sachschaden Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis