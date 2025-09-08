Ausweichmanöver endet in Leitplanke

Am Freitag ereignete sich auf der Staatsstraße 2380 in Königsbrunn eine Verkehrsunfallflucht. Kurz nach 15 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem schwarzen VW Polo im Bereich zwischen den beiden Kreisverkehren der B17 Auffahrten in östlicher Richtung. Er nutze die linke Spur, als ein unbekanntes Fahrzeug rechts überholte und kurz vor ihm einscherte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der Geschädigte abrupt nach links, wobei er von der Straße abkam und in die Leitplanke prallte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Sowohl der Geschädigte als auch dessen Beifahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bobingen unter der 08234/96060 entgegen. (AZ)

