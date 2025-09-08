Icon Menü
Unfallflucht in Königsbrunn: Fahrer verursacht Schaden und fährt einfach weiter

Bobingen

Ausweichmanöver endet in Leitplanke

Zwischen den Kreisverkehren an der B17-Auffahrt Königsbrunn-Süd verursacht ein Unbekannter einen Unfall und fährt einfach weiter.
    Zwischen den Kreisverkehren an der B17-Ausfahrt Königsbrunn-Süd wurde ein Fahrzeug abgedrängt. (Symbolbild)
    Zwischen den Kreisverkehren an der B17-Ausfahrt Königsbrunn-Süd wurde ein Fahrzeug abgedrängt. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

    Am Freitag ereignete sich auf der Staatsstraße 2380 in Königsbrunn eine Verkehrsunfallflucht. Kurz nach 15 Uhr befuhr ein 31-Jähriger mit seinem schwarzen VW Polo im Bereich zwischen den beiden Kreisverkehren der B17 Auffahrten in östlicher Richtung. Er nutze die linke Spur, als ein unbekanntes Fahrzeug rechts überholte und kurz vor ihm einscherte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, lenkte der Geschädigte abrupt nach links, wobei er von der Straße abkam und in die Leitplanke prallte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Sowohl der Geschädigte als auch dessen Beifahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bobingen unter der 08234/96060 entgegen. (AZ)

