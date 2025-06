Unfallflucht: Polizei bittet um Hinweise

Der linke Außenspiegel eines Autos wurde am Mittwochmorgen in der Rathausstraße in Königsbrunn abgefahren.

Fahrer macht sich aus dem Staub

Laut Polizeibericht hatte die Besitzerin des Fahrzeugs gegen 6.15 Uhr auf Höhe Hausnummer 31 in östlicher Richtung am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als sie gegen 9.30 Uhr zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr linker Außenspiegel abgebrochen worden war. Offenbar war ein Auto zu nah vorbeigefahren und hatte den Spiegel beschädigt. Der Unfallschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Polizei nimmt Hinweise entgegen

Hinweise nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)