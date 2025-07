Unfallflucht: Unbekannter Fahrer hinterlässt hohen Schaden

Einen Blechschaden von rund 3500 Euro hinterließ ein Unbekannter in der Fichtenstraße in Königsbrunn. Dort stand zwischen Sonntagnacht und Montagmorgen auf Höhe der Hausnummer 2 ein Auto am rechten Fahrbahnrand. Als der Fahrer des Opels am nächsten Tag zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an der linken Front fest.

Unfallflucht: Polizei bittet um Hinweise

Vermutlich war ein anderes Fahrzeug zu nah an dem Auto vorbeigefahren und dabei hängen geblieben. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen. (AZ)