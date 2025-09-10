Auto auf Parkplatz angefahren

Am Dienstag wurde zwischen 18:30 und 19:30 Uhr ein Pkw der Marke VW angefahren. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines Discounters im Unteren Riedweiler in Langerringen und wurde am Heck beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 800 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Tel. 08232/9606-0.
