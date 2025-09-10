Icon Menü
Unfallflucht in Langerringen: Polizei sucht Zeugen nach Parkschaden am VW

Langerringen

Auto auf Parkplatz angefahren

Wohl beim Ausparken hat ein Unbekannter ein Auto in Langerringen angefahren. Die Polizei sucht nun den Unfallverursacher.
Von Redaktion
    Auf dem Parkplatz eines Discounters in Langerringen wurde ein Auto angefahren.
    Auf dem Parkplatz eines Discounters in Langerringen wurde ein Auto angefahren. Foto: Boris Roessler/dpa (Symbolbild)

    Am Dienstag wurde zwischen 18:30 und 19:30 Uhr ein Pkw der Marke VW angefahren. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines Discounters im Unteren Riedweiler in Langerringen und wurde am Heck beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 800 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Tel. 08232/9606-0.

