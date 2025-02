Tesla wird auf Krankenhausparkplatz angefahren

Angefahren worden ist ein Tesla in Schwabmünchen. Am Mittwoch kam es laut Polizei in der Zeit von 7.45 Uhr bis 14 Uhr in der Weidenhartstraße zu einer Unfallflucht. Der auf dem Besucherparkplatz des Krankenhauses geparkte Pkw Tesla wurde im Bereich der Beifahrertüre angefahren, wodurch ein Sachschaden von geschätzten 2500 Euro entstanden ist. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Tel. 08232/9606-0. (AZ)

