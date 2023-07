Flüchtling greift in Untermeitingen Einsatzkräfte an

Die Polizei wird zu einer Unterkunft für Geflüchtete gerufen, weil ein Mann eine Frau mit dem Messer bedroht haben soll. Er geht auch auf die Einsatzkräfte los.

Die Polizei ist am Dienstag gegen 17 Uhr zu einer Flüchtlingsunterkunft in die Gutenbergstraße nach Untermeitingen gerufen worden. Dort soll ein Mann angeblich eine Frau mit dem Messer bedroht haben. Vor Ort bestätigte sich das nach Angaben der Polizeiinspektion Schwabmünchen zwar nicht. Der Mann sei allerdings erheblich alkoholisiert und nicht mehr ansprechbar gewesen, weshalb der Rettungsdienst alarmiert wurde. Da sich der 41-Jährige sehr aggressiv zeigte, begleitete die Polizei den Transport in die Wertachklinik Schwabmünchen. Nach der Ankunft im Krankenhaus versuchte der Mann Sanitäter, Polizeibeamte, das Krankenhauspersonal sowie Ärzte zu schlagen, treten und anzuspucken. Sowohl Arme als auch Beine mussten festgehalten und der Kopf fixiert werden, um das zu verhindern. Erst mit der Gabe eines Beruhigungsmittels kam der Mann zur Ruhe. Zur weiteren Behandlung wurde er ins Bezirkskrankenhaus nach Kaufbeuren gebracht. (AZ)