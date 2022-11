19-Jähriger muss nach Schlägerei ins Krankenhaus

Wer hat den jungen Mann Sonntagfrüh in der Nähe einer Untermeitinger Diskothek geschlagen? Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Nach einer Schlägerei auf einem Parkplatz in der Nähe einer Diskothek in Untermeitingen ist ein 19-Jähriger am Sonntagmorgen im Krankenhaus behandelt worden. Die Polizei berichtet, dass der Mann gegen 4.45 Uhr von einem unbekannten Kontrahenten mehrfach geschlagen worden sei. Der 19-Jährige erlitt eine blutige Lippe und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Täter soll sich anschließend in unbekannte Richtung entfernt haben. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter Telefon (08232) 9606-0 entgegen. (AZ)