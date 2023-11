67-Jährer fährt ohne Führerschein - seit zehn Jahren

In Untermeitingen wurde ein Autofahrer angehalten. Als er seinen Führerschein vorzeigen sollte, gab er zu, dass er ihn schon vor zehn Jahren hatte abgeben müssen.

Bereits am Dienstag gegen 23 Uhr hat die Polizei in der Welserstraße in Untermeitingen ein Auto zur Verkehrskontrolle angehalten. Als der 67-jährige Fahrer dabei vom Beamten nach seinem Führerschein gefragt wurde räumte er freimütig ein, dass ihm bereits vor zehn Jahren seine Fahrerlaubnis entzogen wurde. Er durfte natürlich nicht weiterfahren und das Auto wurde verkehrssicher abgestellt. Der Mann muss sich nun wegen eines Vergehens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (AZ)