74 Sportler werden in Untermeitingen geehrt

Die Athletinnen und Athleten des SV Untermeitingen erhielten eine Auszeichnung für ihre herausragenden Leistungen im vergangenen Jahr.

Einer der Höhepunkte des Sportjahres des SV Untermeitingen ist die Sportlerehrung. Diesmal schafften es 74 Athletinnen und Athleten, die Auszeichnung zu erhalten.

Isabella Uhl, seit vielen Jahren Vorsitzende des Vereins, freute sich in ihrer Begrüßung besonders, dass sieben von neun Abteilungen des SV Untermeitingen bei der Sportlerehrung vertreten sind. Sie lobte den Willen und die Leistungsbereitschaft der Sportlerinnen und Sportler, den Einsatz, das Fachwissen und die Motivation der Trainer und Betreuer und die Hilfe durch Familie und Freunde. Wichtig sei auch die finanzielle und ideelle Unterstützung der Gemeinde.

Bürgermeister Simon Schropp hob besonders die ausgezeichneten Kinder des Vereins hervor, die nicht, wie er sagte, „Ritter-Sport-Sport“ betreiben und der Playstation verfallen sind, sondern sich aktiv betätigen. Besonders freute ihn, dass der SV Untermeitingen im ganzen Landkreis trotz vieler wesentlich größeren Gemeinden als Sportverein in Sachen Mitgliederzahlen auf Rang vier steht. Schön fand er auch, dass sich im örtlichen Verein die Abteilungen gegenseitig unterstützen.

Im Jahr 2022 schafften es die Sportlerinnen und Sportler des SV Untermeitingen auf Spitzenplätze nicht nur im Landkreis, sondern bis hinauf zu bayrischen Meisterschaften. Bei der Vorstellung ihrer Athleten zeigten sich die Abteilungsleiter begeistert von ihren Sportlern.

Diese Sportler wurden ausgezeichnet

Im Allkampf/Taekwondo erhielten die Auszeichung Marie Conrad, Julia Conrad, Emil Mayer, Valentin Kurz, Jasmin Freudling, Christiane Stoll und Simon Gürthler. Folgende Fußballer der JFG Lechfeld wurden für ihre sportlichen Leistungen geehrt: Dominic Förster, David Gotschlich, Diego Müller, Dominic Wagner, Elias Hafner, Julian Widmann, Lias Hofmann, Luca Leanza, Max Hüber, Nico Tonini, Tim Schmid, Laura Fronius sowie Jeremy Kistler.

Bei der Abteilung Stockschießen waren es Konrad Rieder, Linus Wintersberger, Hans Erber und Wolfgang Frank, die die Auszeichnung erhielten. In der Sparte Tennis ging die Auszeichnung an die Sportler Raphael Stausberg, Lucy Klaschka, Maximilian Klaschka, Patrick Schröder und Benedikt Jakob. Folgende Leichtathletinnen und Leichtathleten haben sich verdient gemacht: Daniela Witt, Dominik Fröhlich, Philipp Pfänder, Dominik Fröhlich, Marcus Tarnowski und Philipp Ramjoue. In der Abteilung Turnen ging die Auszeichnung an Johanna Dietrich, Helena Dietrich sowie Julia Hoffmann.

Im Tischtennis glänzten Roman Hutfluss, Stefan Dumalski, Hans Fischer, Akos Bus, Thomas Hainke und Wolfgang Strohmeier. Außerdem Simon Jahn, Andreas Pongratz, Jakob Obholzer, Tobias Jahn, Matthias Pongratz, Samuel Haggenmüller sowie Yanic Wierl, Sarah Hühn, und Simon Beckert. Ebenfalls geehrt wurden Nikodem Kilian, Fynn Günther, Lorenz Obholzer, Fynn Jacob, Niclas Schmiedel, Melissa Dormeier, Roman Hutfluss, Viktoria Dietrich und Thomas Neumahr. Die Sportlerinnen und Sportler wurden teilweise mehrfach ausgezeichnet.