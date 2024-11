Adventskonzert: Musikverein stimmt auf Weihnachten ein

Zur Adventszeit gehören für viele Menschen Lichterketten, festlicher Schmuck, der Duft nach Tannengrün vom Adventskranz und die ersten weihnachtlichen Klänge. In Untermeitingen bereichert der Musikverein die besinnliche Vorweihnachtszeit seit vielen Jahren mit einem Konzertnachmittag, der am 1. Advent in der Pfarrkirche St. Stephan stattfindet und mittlerweile fester Bestandteil der regionalen Weihnachtsvorfreude ist. Am Sonntag, 1. Dezember, ab 16.30 Uhr wird das stimmungsvoll beleuchtete Kirchenschiff wieder mit weihnachtlichen Melodien erfüllt sein. Unter der musikalischen Leitung von Ortwin Schnabel lädt das Orchester seine Zuhörer dazu ein, in die festliche Atmosphäre einzutauchen. Das Konzertprogramm verspricht Abwechslung und Qualität: Von traditionellen Weihnachtsliedern bis hin zu modernen, beschwingten Arrangements wird ein breites musikalisches Spektrum geboten. Der Eintritt ist frei. Text/Bild: Jürgen Schmidt

