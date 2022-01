Untermeitingen

vor 33 Min.

Alle wichtigen Infos gebündelt: Kommt bald die "Lechfeld-App"?

Plus Die Lechfeld-Gemeinden diskutieren über eine App, die alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten auf dem Smartphone bündeln soll.

Von Victoria Schmitz

Ein Abfallkalender, Vereinsnachrichten, Abfahrtszeiten für Bus und Bahn: All das könnte es bald gebündelt in einer App geben. Nachdem die Lechfeld-Gemeinden Untermeitingen, Obermeitingen, Klosterlechfeld und Graben im vergangenen Jahr eine gemeinsame Website ins Netz gebracht haben, könnte nun das nächste digitale Projekt folgen. Die "Lechfeld-App" soll Anwohnerinnen und Anwohner über alle Gemeindeangelegenheiten informieren. Darüber berichtete Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp (CSU) in der jüngsten Sitzung des Untermeitinger Gemeinderates.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen