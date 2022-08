Angefahren und abgehauen? Parkendes Auto in Untermeitingen beschädigt

In der Nacht auf Dienstag wurde in Untermeitingen ein parkender Van beschädigt. Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub.

Als ein Mann in der Nacht auf Dienstag zu seinem Auto auf dem Parkplatz an der Untermeitinger Ulrichstraße zurückkam, entdeckte er vorne rechts einige Streifspuren im Lack. Außerdem war der rechte Scheinwerfer eingedrückt. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1000 Euro. Bei dem Auto handelt es sich um einen weißen Van der Marke Toyota. Von dem Unfallverursacher fehlt jede Spur. Daher bittet die Polizeiinspektion Schwabmünchen um Hinweise an die Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)