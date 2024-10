Aufgegriffener Ladendieb wird wütend

Ein 28-jähriger Mann wollte am Mittwochnachmittag in einem Discounter in der Lagerlechfelder Straße eine Flasche Alkohol einstecken. Angestellte hatten dies bemerkt und verhinderten, dass der Mann die Ladenräume verlässt. Darauf reagierte der 28-Jährige wütend und warf die Flasche auf den Boden, wo sie zerbrach. Die hinzugerufene Polizeistreife bemerkte, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt jetzt wegen Ladendiebstahl. (AZ)