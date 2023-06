Auto erfasst in Untermeitingen Kleinkraftrad frontal

Kaum zu glauben: Ein junger Mann wird mit seinem Kleinkraftrad frontal von einem Auto erfasst und zieht sich nur Prellungen und Schürfwunden zu.

Ohne schwere Verletzungen endete ein Verkehrsunfall am Dienstagabend an der Einmündung der Siemensstraße in die Lagerlechfelder Straße.

Ein 18-Jähriger hatte mit seinem Kleinkraftrad die Siemensstraße in nördliche Richtung befahren und wollte die Lagerlechfelder Straße kreuzen, um auf den gegenüberliegenden Feldweg zu kommen. Dabei übersah er ein Auto auf der Staatsstraße. Beim Zusammenstoß wurde der junge Mann frontal erfasst. Er erlitt offensichtlich nur Prellungen und Schürfwunden. Ein Rettungsdienst wurde laut Polizei nicht benötigt.

18-Jähriger ohne Führerschein

Als die Polizei zum Unfall kam, stellte sich heraus, dass der 18-Jährige keinen Führerschein hat. Jetzt erwartet ihn eine Anzeige. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 3000 Euro geschätzt. (AZ)