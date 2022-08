Auto erfasst Radfahrer in Untermeitingen

Leicht verletzt wurde ein Radfahrer bei einem Unfall in Untermeitingen. Ein Autofahrer erfasste den Mann, als er ihn überholen wollte.

Wie die Polizei mitteilt, war der 37-jährige Radfahrer am Dienstag gegen 12.15 Uhr in der Lechfelder Straße unterwegs. Er fuhr im Bereich der abknickenden Vorfahrt in Richtung Osten, während ein hinter ihm fahrender Pkw zum Überholen ansetzte und geradeaus in die Welser Straße einfahren wollte.

Dabei kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der Radfahrer leichte Verletzungen erlitt und vom Rettungsdienst in die Wertachklinik Bobingen gebracht wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt. (AZ)