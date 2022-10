Auto verliert Wohnwagen: Anhänger prallt gegen Bus

Auf der Fuggerstraße in Untermeitingen löste sich plötzlich der Wohnanhänger von der Kupplung.

Vom Auto eines 43 Jahre alten Fahrers löste sich am Freitag gegen 18 Uhr der Wohnwagen auf der Fuggerstraße in Untermeitingen Richtung Graben. Der Wohnwagen prallte gegen einen entgegenkommenden Linienbus der RBA. Der Wohnanhänger schleuderte weiter, bis er an einem Baum zum Stehen kam.

Niemand wurde verletzt

Im Auto befanden sich drei Personen, der Bus war ohne Fahrgäste unterwegs. Verletzt wurde niemand. Am Bus entstand jedoch ein Sachschaden von etwa 2000 Euro, an Auto und Wohnwagen beläuft sich der Schaden auf circa 2500 Euro. (AZ)