Untermeitingen

06:30 Uhr

Bald kommt in Untermeitingen die Grüne Mitte und der Bewegungsparcours

Am Park an der Wettersteinstraße kann bald an der frischen Luft trainiert werden.

Plus In Untermeitingen kann man das Frühlingswetter bald in der neuen Grünen Mitte genießen. Auch beim Projekt Bewegungsparcours geht es voran.

Von Paula Binz

Krokusse und Narzissen schießen aus dem Boden. Die Tage werden wieder länger. Das lockt bereits viele Menschen im Landkreis zum Entspannen und Sporttreiben an die frische Luft. Dafür wird es in Untermeitingen zwei neue Anlaufstellen geben: Die „Grüne Mitte“ und einen Bewegungsparcours.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen