Baucontainer in Untermeitingen aufgebrochen

In Untermeitingen hat sich ein Täter an zwei Baucontainern zu schaffen gemacht und einen davon aufgebrochen. Zeugen sollen sich bei der Polizei melden.

Am Dienstagmorgen wurde festgestellt, dass sich ein unbekannter Täter an zwei Baucontainern in der Lagerlechfelder Straße zu schaffen gemacht hat. Er gelangte lediglich in einen der beiden Container, entwendete daraus aber offensichtlich nichts. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Der Tatzeitraum erstreckt sich vom 22. Dezember bis zum 16. Januar. Die Polizeiinspektion Schabmünchen hat die Ermittlungen wegen des versuchten Aufbruchs aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 08232/9606-0. (AZ)