Baudenkmal: So viel Geschichte steckt in dem alten Bauernhaus

Plus Der Untermeitinger Gemeinderat nähert sich der Frage nach der Zukunft des Gebäudes. Historische Untersuchung gibt interessante Einblicke.

Von Hieronymus Schneider

Nun wurden im Gemeinderat Details zur bauhistorischen Untersuchung des alten bauernhauses in der Lechfelder Straße 25 vorgestellt, nachdem der Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss am vergangenen Samstag das Gebäude besichtigt hatte. Der Bauhistoriker Benno Willburger aus Dietmannsried datiert die Entstehung des Hauses aufgrund des Bauholzes auf das Jahr 1781. „Wer es erbaut hat und wem das Grundstück damals gehörte, ist aus den mir zugänglichen Archiven nicht erkennbar“, räumte Willburger ein. Den ältesten Plan mit diesem Haus hat er im Urkataster ab 1820 gefunden, im vorherigen ab 1770 war es noch nicht eingezeichnet. Als Eigentümerin war die Witwe Walburga Magg und der Name des verstorbenen Ehemannes Alexander, sowie der Hausname „Beim Bildhauer“ verzeichnet. Seit 1854 bis heute steht das Haus im Eigentum der Familie Hosp.

An der Südseite war eine Sonnenuhr

Willburger hat an der Südseite des Hauses unter Farbschichten eine verblasste Sonnenuhr und weitere frühere Bemalungen, sowie ein früheres Gesims an der Fassade zwischen Erd- und Obergeschoss gefunden. Weiter fand er heraus, dass das aus gebrannten und ungebrannten Ziegeln erbaute Haus noch weitgehend im Original erhalten ist. Lediglich die Fenster wurden etwa um 1860 umgebaut. Es wurde aber noch ein ursprüngliches Fenster gefunden, so dass ein Nachbau möglich wäre. Die Holzdecken waren ursprünglich rötlich gefärbt, wurden später weiß überstrichen und ab 1900 mit Schilfrohrmatten als Träger von mehreren Putzschichten versehen. Das Gebäude ist nach Einschätzung des Bauhistorikers nicht einsturzgefährdet. Bürgermeister Simon Schropp kündigte das weitere Vorgehen an. Sowohl das Landesamt für Denkmalpflege als auch die Kreisheimatpflegerin Claudia Ried bieten eine Bauberatung und Information über Fördermöglichkeiten aus Denkmalschutzmitteln an. Daraus wurde bereits die Arbeit von Benno Willburger bezuschusst. Nach Vorliegen eines statischen Gutachtens sollen dann die weiteren Schritte im Gemeinderat besprochen werden.

