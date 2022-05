Beim Grünen-Ortsverband Lechfeld findet ein Generationswechsel statt

Plus Der Ortsverband Lechfeld von Bündnis 90/Die Grünen feierte im Januar sein zehnjähriges Bestehen. Jetzt gibt es erstmals ein Vorstandstrio.

Der Ortsverband Lechfeld von Bündnis 90/Die Grünen hat eine neue Führungsspitze: Mit Christina Schweizer aus Klosterlechfeld sowie Daniel Gunia und Adrian Lauer aus Graben wurde jüngst erstmalig ein Vorstandstrio gewählt.