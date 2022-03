Berührende Begegnung im Ankerzentrum: "Wir wollen nur danken"

Plus Im Ankerzentrum Untermeitingen leben derzeit mehr als 150 Flüchtlinge. Leiter Jan Berger führt durch die Unterkunft. Dabei kommt es zu einer berührenden Begegnung.

Dicht an dicht reihen sich die Doppelbetten aneinander. Ähnlich wie die Regale einer Lagerhalle. Zwei Mädchen sitzen zusammen in einem Bett und spielen mit ihrem Smartphone. Davor sind die Teile eines Puzzles verstreut. Auf den Boden fällt nur ein schmaler Streifen Sonnenlicht durch die grauen Rollläden. Leises Murmeln erfüllt die stickige Luft.