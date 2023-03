Bücherei Untermeitingen: Gemütliche Räume im historischen Gebäude

Plus Im denkmalgeschützten Imhofhaus in Untermeitingen ist eine schöne Bücherei untergebracht. Sogar eine Kapelle gibt es. Dort finden Nachtlesungen für Kinder statt.

Die Räume der Untermeitinger Bücherei sind, wie oft in historischen Gebäuden, eher klein. Dafür gibt es viele davon. Das verwinkelte Innenleben des Imhofhauses führt damit zu einem ganz besonderen "Büchereiambiente". Um sich besser zurechtzufinden, bietet die Homepage einen Lageplan, um durch das Haus "navigieren" zu können. Das übersichtlich geordnete Sortiment ist dabei auf die verschiedenen Zimmer, nach Altersstufen und Themen geordnet, verteilt. Sogar ein Bücheraufzug findet sich, um den Lesestoff bequem von unten nach oben transportieren zu können. Jedoch sollte man sich vom historischen Umfeld nicht täuschen lassen. Denn die Untermeitinger Gemeindebücherei bietet ein topmodernes Angebot. Das Büchersortiment ist aktuell, genauso wie die vielen Zeitschriften, von denen immer die aktuellen Ausgaben im Regal stehen. Ein Online-Angebot über e-Medien Bayern steht zur Verfügung, und auch die bei Familien sehr beliebten "Tonies" fehlen nicht. Rund 200 Stück gibt es davon in Untermeitingen. Und einige der Abspielgeräte.

Eine Besonderheit stellt der Gaming Room dar. Dort können Kinder und Jugendliche, bequem auf dem Sofa sitzend, Konsolenspiele ausprobieren. Gleichzeitig gibt es eine Ecke mit analogen Brettspielen. "Wir wollen speziell ein gutes und durchdachtes Angebot für Kinder machen", sagt Büchereileiterin Birgit Kießling. Denn nur, wenn man Kinder frühzeitig ans Lesen heranführe, würden viele von ihnen später dabeibleiben. Auf die Zielgruppe der Kinder zugeschnitten sind dann auch viele der speziellen Aktionen. So läuft eine "Fakehunter"-Aktion, bei der Kinder gezielt lernen können, auf spielerische Art, wie sich Fake News im Internet erkennen lassen.

Schülerinnen und Schüler erleben eine Lesung bei Kerzenlicht in der Kapelle

Während der Corona-Zeit, deren Folgen beim Lesevermögen der Kinder bis heute erkennbar sind, wurde in Zusammenarbeit mit der Grundschule eine Leseübungsstunde ins Leben gerufen. Dabei trifft es sich gut, dass Büchereimitarbeiterin Birgit Schumann-Günther ausgebildete Grundschullehrerin ist. So kann sie die Lerninhalte natürlich bestens vermitteln. Ein besonderer Höhepunkt zum Ende des Schuljahres für die Kinder ist die gemeinsame Übernachtung in der Schule. Mit im Programm: eine nächtliche Lesung bei Kerzenlicht in der Kapelle der Bücherei.

Birgit Schumann-Günther und Christine Thiele in der gemütlichen Kinderecke. Foto: Elmar Knöchel

Doch das ist noch längst nicht alles. Im Moment in Planung ist eine "Bücherei der Dinge". Dabei sollen Gerätschaften, die nicht ständig gebraucht werden, ausgeliehen werden können. Zum Beispiel Strommessgeräte. Auch hier wird wieder ein besonderes Augenmerk auf den Nachwuchs gelegt. Geplant ist, kleine Roboter bereitzustellen, mit denen Kinder auf spielerische Art den Umgang mit moderner Technik lernen und erste eigene Programmierschritte durchführen können. Dazu werden bereits der "Beebot", der aussieht wie eine Biene, und der Dashbot, eine futuristisch daherkommende Maschine, getestet.

Ausgezeichnet: Gemeindebücherei Untermeitingen erhielt den "Bücherpreis"

Für den 12. April, den Welttag des Buches, ist eine Mitmachlesung vorgesehen. Dazu wird Andrea Böttcher, die selbst Kinderbücher schreibt, in die Untermeitinger Bücherei eingeladen. Die Erwachsenen kommen ebenfalls nicht zu kurz. Im großzügigen und mit modernster Technik ausgestatteten Veranstaltungsraum unter dem Dach des Hauses werden immer wieder Mundartlesungen durchgeführt. Einer der Gäste war zuletzt der Bobinger Mundartdichter Dieter Elmer, bekannt als "Käsmichl". Das große Engagement der Mitarbeiterinnen und die Liebe zum Detail wurden bereits von höchster Stelle ausgezeichnet. Die Gemeindebücherei Untermeitingen ist Trägerin des "Büchereipreises", vergeben vom Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus. Und natürlich haben die Damen der Bücherei einen Lesetipp parat: "Zwischen Welten" von Juli Zeh. Darin wird auf interessante Weise die Beziehung zweier Menschen beschrieben, die, jeder in seiner Welt, letztlich ein gemeinsames Ziel haben.



Die Hitliste in Untermeitingen:

1. "Grießnockerlaffäre", Rita Falk

2. "Sauerkrautkoma", Rita Falk

3. "Eine Handvoll Worte", Jojo Moyes

4. "Die Herren von Winterfell", George R.R. Martin

5. "Die sieben Schwestern 1", Lucinda Riley



Die Untermeitinger Bücherei in Zahlen:

Mitarbeiterinnen: drei

Verleihvorgänge/Jahr: 44.000

Mitglieder: 1000

Medien vor Ort: 27.000

davon Tonies: 200.



Gebühren

Die Gemeindebücherei erhebt keinerlei Aufnahme-, Jahres- und Ausleihgebühren.