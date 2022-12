Bühnenstrolche proben fleißig für "Schneewittchen und die sieben Zwerge"

Mit einem Märchentheater wollen die Kinder des Untermeitinger Theatervereins Laetitia ihr Publikum über die Feiertage verzaubern.

Auf der Theaterbühne in der Imhofhalle wuseln die Bühnenstrolche schon aufgeregt hin und her. Nach zweijähriger Pause sind sie wieder da und proben für ein Märchentheater in der Weihnachtszeit. Diesmal steht das Stück "Schneewittchen und die sieben Zwerge" auf dem Programm. Damit wollen die kleinen und jungen Schauspieler zwischen vier und 22 Jahren die Herzen der Kinder, Eltern und Großeltern verzaubern.

Mehr als die Hälfte der 19 Darsteller sind neu auf der Bühne. Das Märchen wird nach dem Manuskript von Peter Andreas in acht Bühnenbildern eng angelehnt an die Erzählung der Gebrüder Grimm inszeniert. Insgesamt fünf Aufführungen von rund zwei Stunden Dauer zeigen die Bühnenstrolche unter der Regie von Jasmin Gmelch, Alisa Schauer und Alina Lude nach ihrer bewährten Art. Das Stück ist für Kinder ab vier Jahren geeignet und wird an folgenden Spieltagen jeweils um 15 Uhr im großen Saal der Untermeitinger Imhofhalle aufgeführt: Sonntag, 18. Dezember (Premiere), Montag, 26. Dezember (Zweiter Weihnachtsfeiertag), Freitag, 6. Januar (Dreikönigstag), Samstag, 7. Januar und Sonntag, 8. Januar.

Der Eintritt kostet fünf Euro, für Kinder bis 14 Jahre drei Euro. Der Kartenvorverkauf findet immer am Donnerstag von 17 bis 19.30 Uhr im Foyer der Imhofhalle statt. Reservierungen sind unter Telefon 08232/6371 möglich. Die Plätze sind nummeriert und in Blöcke unterteilt. Vorne im ersten Block dürfen nur Kinder sitzen, in der Mitte Kinder in Begleitung mit Erwachsenen und im anschließenden dritten Block Erwachsene ohne Kinder. Die Bestuhlung erfolgt nach dem Bedarf der jeweiligen Vorstellung.