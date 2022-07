Untermeitingen

vor 17 Min.

Bürgerfest nimmt die Besucher mit auf eine Reise in die Vergangenheit

Plus Am Sonntag war beim Untermeitinger Bürgerfest einiges geboten. Vom Festgottesdienst über einen Bücherflohmarkt bis hin zu einer Reise in die Vergangenheit.

Von Jürgen Schmidt

Als der Festzug am Sonntagvormittag am Untermeitinger Rathausplatz eintraf, warteten dort bereits zahlreiche Besucher. Bei strahlend blauem Himmel wurde das traditionelle Bürgerfest mit einem feierlichen Gottesdienst eröffnet. Während der Predigt von Pfarrer Demel wehte bereits der Duft von saftig gegrillten Hendln, Steaks und Steckerlfischen herüber.

