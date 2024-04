Bürgerfest wandert vom Militärgelände zur Kirchengemeinde

Das Bürgerfest auf dem Lechfeld findet statt, aber an einem anderen Ort: Bundeswehr und Gemeinden feiern trotz der Neuerung zusammen.

Das Bürgerfest am Wasserturm, das vor Corona in der Lechfeldkaserne der Bundeswehr stattfand, findet in diesem Jahr erstmalig auf dem Gelände der evangelischen Kirchengemeinde statt. Das ist der aktuellen, weltpolitischen Lage geschuldet. In der Vergangenheit feierten Besucher und Soldaten in Eintracht vereint das Bürgerfest. Viele lokale Vereine beteiligten sich mit Ständen, Aktionen und Musik.

Die evangelische Kirchengemeinde am Wasserturm ist neuer Gastgeber

Damit das Bürgerfest weiter eine Chance hat, haben die Verantwortlichen des Fördervereins „Bundeswehrstandort Lechfeld“, der „Militärgeschichtlichen Sammlung“ und der Kommunen das Angebot der Evangelischen Versöhnungskirchengemeinde angenommen, auf dem weitläufigen Gelände an der Landsberger Straße zu feiern.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Bürgerfest am Lechfeld: Für Neugierige und Kinder gibt es viel zu entdecken

Das Fest wird am Sonntag, 30. Juni, um 10 Uhr mit einem ökumenischen Feldgottesdienst starten, den Militärseelsorge und zivile Pfarrei gestalten. Auf dem Programm steht ein Frühschoppen mit Blasmusik, ein buntes musikalisches Nachmittagsprogramm. Dazu gibt es Speisen vom Grill und Getränke. Somit ist gute Unterhaltung garantiert. Außerdem sorgen die lokalen Vereine für Ausstellungen und Aktionen. Für Kinder gibt es beispielsweise eine Hüpfburg, einen Spielparcours, Kinderschminken und Pony-Kutschfahrten. Der „Modellbahnclub Lechfeld“ zeigt seine große „Lagerlechfeld-Anlage in H0“. Auch Feuerwehr, Sportfluggruppe samt Rundflugangebot, historische Bundeswehrfahrzeuge und vieles mehr stehen an diesem Tag bereit. Die „Militärgeschichtliche Sammlung“ zeigt Exponate im großen Gemeindesaal, bis um 16 Uhr der Musikverein Graben die Abschluss-Serenade spielt. (AZ)