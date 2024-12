Untermeitinger Christkindlmarkt: Ehrenamtliches Engagement für den guten Zweck

Die Initiative Christkindlmarkt veranstaltet am 15. Dezember seinen karitativen Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz in Untermeitingen. Betrieben wird der Markt auch dieses Jahr wieder ausschließlich von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Am Samstag, dem 14. Dezember um 16 Uhr finde eine Mundartlesung mit Musik im Bürgersaal des Haus Imhof statt.

Alle Erlöse aus den Veranstaltungen sollen an karitative Zwecke gehen, heißt es vom Organisationsteam. Die Hälfte soll bedürftigen und in Not geratene Mitmenschen in Untermeitingen zugutekommen, ein Vierte unterstützt die Arbeit des ehemaligen Klosterlechfelder Gemeinde- und Militärpfarrers Pater Georg in Bolivien und das andere Viertel geht an die Schönebeck Stiftung „Zukunft für Kinder.“ (AZ)