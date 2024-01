Das ist neu auf den Narrensitzungen der Imhofia in Untermeitingen

Das Team um Präsidentin Tanja Merz hat sich für die Narrensitzungen der Imhofia viel einfallen lassen. Unter anderem gibt es eine Süßigkeiten-Bar.

Die Faschingsgesellschaft "Imhofia" aus Untermeitingen verspricht den Narren eine erfrischende Faschingssaison mit zahlreichen Neuerungen. Die Vorfreude auf die bevorstehenden Sitzungen in der Imhofhalle ist groß, denn die neue Präsidentin Tanja Merz und ihr Team haben sich einiges einfallen lassen, um das Publikum zu begeistern. "Wir haben vieles verändert. Das fängt gleich im Foyer mit der Begrüßung an, geht über die Bühnengestaltung bis hin zum Programmablauf", erklärt die Präsidentin voller Enthusiasmus. Ihre Vorfreude auf die erste Sitzung ist spürbar, und die Gäste dürfen gespannt sein.

Erinnerungsbilder am Fotostand

Eine der auffälligsten Neuerungen ist die Einführung einer Candy-Bar neben der Imhofbar sein, die die Gäste mit süßen Versuchungen verwöhnen wird. Zusätzlich wird ein Fotostand für Erinnerungsbilder eingerichtet, um die festlichen Momente festzuhalten. Auch das Bühnenbild mit dem Elferrat präsentiert sich in einem völlig neuen, frischen und auflockernden Aussehen. Die Moderation der Sitzungen wird erstmals im Doppelpack von Tanja Merz und Marina Jöchle durchgeführt. Dabei liegt der Fokus auf den Darbietungen und den Akteuren. Die Präsidentin betont, dass beweihräuchernde Selbstdarstellung vermieden wird und stattdessen ein Miteinander im Vordergrund steht.

In der Bütt' wird es wieder lustig

Mit Tempo, Dynamik, einer ausgefeilten Choreografie und hübschen Kostümen dürfen die Zuschauer sich auf Auftritte der Jugendgarde, der großen Garde und der Showtanzgruppe freuen. Die "Danzbazis" treten unter dem Motto der „Back Street Boys“ auf.

Markus "Mekki" Schmid gilt als Erfolgsgarant in Sachen Humor und möchte mit einer Büttenrede und einem Sketch die Gäste zum Lachen bringen. Ein weiterer Sketch wird das tägliche Eheleben auf lustige Weise unter die Lupe nehmen. Auch die beliebten Mittelstetter sind wieder mit von der Partie, ebenso wie die beiden "Nachbarn" Wolfgang Strohmeier und Maximilian Osterried, die innerörtliche Begebenheiten und Untermeitinger Extras aufs Korn nehmen.

Die "Danzbazis" treten als "Back Street Boys" auf. Foto: Jürgen Schmid

Die Premiere der Narrensitzungen findet am Samstag, den 20. Januar, in der Imhofhalle statt. Weitere Termine sind an den Samstagen, am 27. Januar und am 3. Februar. Der Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Eintrittskarten zum Preis von 10, 12 oder 14 Euro sind im Kartenvorverkauf bei Foto Klem in Untermeitingen oder an der Abendkasse erhältlich.