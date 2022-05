Das sagt der Gemeinderat zum geplanten Lechpark

Plus Discobetreiber Stefan Egger möchte den Lechpark in Untermeitingen wiederbeleben. Nun hat er seine Ideen im Gemeinderat vorgestellt.

Der Lechpark war nie tot - nur im Dornröschenschlaf. Das ist die feste Überzeugung von Stefan Egger. Seit der Discobetreiber die Übernahme des Gebäudes vor knapp einem Monat bekannt gab, prasseln täglich neue Mitanfragen ein. Zehn bis 15 Besichtigungen sind es pro Tag. "Von den 10.000 Quadratmetern Innenfläche könnte ich bereits 7000 ab sofort vermieten", berichtet Egger. Doch bevor der neue Inhaber den ersten Mietvertrag unterschreibt, möchte er sicherstellen, dass auch der Gemeinderat das große Projekt unterstützt.