Der Lagerlechfelder Julian Wilfling schlägt Räder auf Pferden

Plus Beim Reitsport Voltigieren zählt der Lagerlechfelder Julian Wilfling zur internationalen Spitze. Wie seine Leidenschaft zum Hauptberuf wurde.

Mit großen Sprüngen galoppiert ein Schimmel durch die Reithalle. In der Mitte der Halle behalten Julian Wilfling und sein Longenführer den Wallach fest im Blick. Dann nimmt Wilfling Anlauf, springt ab und steht innerhalb von Sekunden kopfüber im Handstand auf dem Pferd. Anschließend kommt der 26-Jährige mit den Füßen auf dem Schimmel zum Stehen – nur um dann erneut Schwung zu holen und ein Rad zu schlagen. Und das mit nur einer Hand auf dem Pferderücken. Nach ein paar Runden lässt sich der Voltigierer aus Lagerlechfeld nach hinten fallen und landet mit einem Überschlag wieder auf festem Boden.