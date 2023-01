Der Wilde Westen erwacht auf dem Lechfeld

Mit einer Vielzahl von Konzerten und einigen Stars aus der US-Country-Szene startet das Four Corners in Untermeitingen in das neue Jahr.

Aus den Lautsprechern ertönt Country-Music, die Gäste im Lokal Four Corners erfreuen sich an den Spare-Ribs, einer Spezialität des Lokals an der Untermneitinger Siemensstraße. Wirtin Marianne Theil hat alle Hände voll zu tun und freut sich auf das neue Jahr. „Durch die Aufhebung der Einschränkungen in Folge der Corona-Pandemie können nun auch die wieder Country-Größen aus Amerika zu uns kommen“, sagt sie mit Blick auf das Liveprogramm der nächsten vier Monate in der Music-Hall.

Ähnlich wie bei anderen Veranstaltern stellt sie fest, dass die Gäste vermehrt spontan kommen. „Die Vorab-Reservierungen haben abgenommen, dennoch sind die Veranstaltungen gut besucht. Auch den punktuell vollzogenen Stilmischung zwischen Country, Rockabilly, Pop und auch mal Jazz will sie beibehalten. „Dabei ist es für mich von Bedeutung, meinen Gästen authentische Musik bieten zu können“, sagt sie. Um durchhaltefähiger zu bleiben, hat sie sowohl bei der Außenbeleuchtung als auch im Lokal unnötige Stromfresser beseitigt. „Die Umstellung auf LED-Beleuchtung in nahezu allen Bereichen senkt spürbar die Energiekosten“, begründet Theil die Maßnahmen.

Was im Four Corners in Untermeitingen geboten ist

Das neue Jahr beginnt mit einem Auftritt des weithin bekannten Country-Sängers Ronny Nash mit seinen Whiteline Casanovas (Samstag, 7. Januar), gefolgt von Country-Rock der moderneren Art mit The Wild Ride (Samstag, 14. Januar) und Cross 5 (Samstag, 21. Januar). Klassischer Rock’n’Roll mit Saitenstich (Freitag, 27. Januar) beschließt den Januar.

Mit Ray Scott & EU Band (Sonntag, 5. Februar) gastiert ein amerikanischer Künstler der gehobenen Klasse an der Siemensstraße, die County Boys (Samstag, 18. Februar) erwecken die Lieder der legendären Country-Größen zum Leben; die große Bandbreite der Countrymusic präsentiert die Hee Haw Pickin Band (Samstag, 25. Februar).

Cremiger Westküsten-Sound im Stil der Eagles haben High South mit US-Band (Samstag, 11. März) im Gepäck, die Lennebrothers (18. März) werden von ihren Fans für den klassischen Rock-’n’-Roll-Sound gefeiert, The Wild Ride (Samstag, 25. März) setzten den Schlusspunkt bei den Märzveranstaltungen

Schon traditionell bringen Spirit of Smokie (Ostermontag, 10. April) den Sound der britischen Kultband nach Untermeitingen, aus Montana kommt der sympathische Sänger Doug Atkins & Band (Samstag, 15. April), der Auftritt von Andy Nickel wird besonders die Linedancer freuen (Samstag, 22. April), die European Country Award Gewinner The „Big S“ (Samstag, 29. April) beenden den April.

Unabhängig von den Konzerten bietet das Four Corners jeweils am ersten Sonntag des Monats ab 10 Uhr ein Brunch mit Livemusik an, jeden Mittwoch ist Spare-Rib-Night. Am 30. April startet wieder das von den „American Car Friends Augsburg“ organisierte „Wheels on Sunday“. Im lockeren Rahmen werden sich Besitzer und Freunde von US-Autos aller Jahrgänge auf dem Parkplatz des Four Corners ein Stelldichein geben.

Einlass in den Saal ist 19 Uhr, in der Regel beginnen die Konzerte um 21 Uhr. Karten und Reservierungen sind unter der Telefonnummer 08232/904841 oder über die Homepage www.fourcorners.de möglich.