Der wohl älteste Verein Untermeitingens feiert Jubiläum

Plus Der Soldaten- und Veteranenverein kann auf eine 150 Jahre alte Vereinsgeschichte zurückblicken. Heuer feiert der Verein sein Gründungsjubiläum.

Jeder Verein ist stolz, auf eine lange Vereinshistorie zurückblicken zu können, die durch die Weltkriege hindurch Bestand hatte und auch heute nach 150 Jahren immer noch weitergeführt wird. Die Kameradschaft der Soldaten und Veteranen Untermeitingen, der wohl älteste Verein im Ort, wird im September dieses Jahres ihr Gründungsjubiläum feiern. Das gab Vorsitzender Ernst Pientschik in seiner Terminvorausschau während der Jahreshauptversammlung bekannt.