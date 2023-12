Die Bücherei in Untermeitingen feiert Geburtstag

Zur Zehn-Jahres-Feier gibt es einen neuen Internet-Auftritt mit neuem Logo.

Zum Geburtstag der Untermeitinger Bücherei hat es ein ganz besonderes Geschenk gegeben: Einen neuen Auftritt mit neuem Logo und einer neuen Website. Dieser inhaltlich überarbeitete und neu gestaltete Internetauftritt bildet das Aushängeschild der Gemeindebücherei Untermeitingen.

Gemütliches Ambiente im Haus Imhof in Untermeitingen

In den zehn Jahren nach der Wiedereröffnung wurde ein modernes, gemütliches Ambiente mit einer freundlichen Atmosphäre in hellen Räumen des historischen Gebäudes Haus Imhof geschaffen. Die Bibliothek soll mit ihrem Charme als Begegnungsstätte für Jung und Alt dienen. Gut sortiert und übersichtlich in einzelne Bereiche aufgeteilt, lädt die Bücherei mit gemütlich gestalteten Sitzecken zum Stöbern und Schmökern ein. Im Bestand befinden sich knapp 10.000 Medien, darunter schöne Literatur, Kinder- und Jugendbücher, Spiele, Zeitschriften und vieles mehr. In der Bibliothek am Rathausplatz finden viele kunterbunte Veranstaltungen statt. Das sind Klassenführungen, Vorlesestunden, Leseübungen, Bücherflohmarkt sowie Workshops und mehr. Die Gemeindebücherei ist eine öffentliche Einrichtung, es werden keine Gebühren erhoben und die Räume können ohne Konsumzwang auch nur als Aufenthalts- und Leseort benutzt werden.

Bücherei ist ausgezeichnet

Das Team um Leiterin Birgit Kießling begrüßte nach einer Serenadenaufführung des jugendlichen Streicherensemble der Musikschule die Gäste im Bürgersaal. In ihren Ausführungen verweist Kießling darauf, dass die Bücherei sich in Kooperationen mit Schulen und Kitas als Bildungspartner versteht. Stolz sind alle Aktiven darüber und freuen sich, dass sie mit dem Gütesiegel „Bibliotheken – Partner der Schulen“ 2022 bis 2024 durch die Bayerischen Staatsministerien für Wissenschaft und Kunst sowie Unterricht und Kultur ausgezeichnet wurden. Durch das Förderprogramm des Deutsche Bibliotheksverbands konnte ein großer Wunsch der Bücherei erfüllt werden, es wurde frei zugängliches Wlan im gesamten Haus installiert. Damit konnte die digitale Ausstattung der Bücherei verbessert werden. Für den Veranstaltungsraum konnte moderne Technik angeschafft werden, eine Soundanlage mit Mikrofon und ein großer Touchbildschirm mit Laptop. Dennoch hat das Bücherei-Team einen Wunsch an die Gemeinde, die Bücherregale sind in die Jahre gekommen und müssen dringend erneuert werden.

Die nächste öffentliche Veranstaltung findet am Samstag, 16. Dezember, um 16 Uhr statt. Eine Mundartlesung der „Heiligen Nacht“ von Ludwig Thoma ist geplant. Diese wird musikalisch von den „Lechkieseln“ begleitet.