Die Bühnenstrolche führen „Peterchens und Annelieses Mondfahrt“ auf

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen, der Text sitzt und nach zahlreichen Testläufen kann nichts mehr schiefgehen – die Premiere am Samstag, 21. Dezember, kann kommen. Die Bühnenstrolche der Laetitia Untermeitingen stehen kurz vor dem Start ihres zauberhaften Theaterabenteuers „Peterchens und Annelieses Mondfahrt“ auf der Bühne der Imhofhalle in Untermeitingen.

Das Stück, basierend auf dem Kinderbuch von Gerdt von Bassewitz aus dem Jahr 1912, wurde in einer modernen Bearbeitung von Marc Gruppe auf die Bühne gebracht. In vier eindrucksvollen Bildern entführt die Aufführung Kinder ab fünf Jahren sowie ihre Familien in eine magische Welt voller Abenteuer und Fantasie. Die Spielleitung des 40-köpfigen Ensembles hat Jasmin Finke mit ihrer Stellvertreterin Alisa Schauer und der stellvertretenden Jugendleiterin Alina Lude übernommen. Gemeinsam führen die Drei Regie und halten die Kinder- und Jugenddarsteller zusammen.

Viel Spannung in 90 Minuten Theateraufführung

Die Geschichte versetzt die Zuschauer in eine Zeit, in der das Unmögliche möglich schien. Gemeinsam mit Peterchen, Anneliese und dem liebenswerten Maikäfer Sumsemann erleben die Besucher eine abenteuerliche Reise zum Mond. Maikäfer Sumsemann hat ein großes Problem: Ein altes Familienunglück hat dazu geführt, dass seinem Vorfahren ein Beinchen abhandenkam. Dieses Beinchen befindet sich ausgerechnet auf dem Mond, bewacht von dem unbarmherzigen Mondmann. Doch Peterchen und Anneliese haben sich fest vorgenommen, dem Sumsemann zu helfen. Auf ihrer Reise begegnen sie spannenden Herausforderungen und fantastischen Figuren, die die Zuschauer in eine Welt voller Wunder eintauchen lassen. Ob die Abenteurer es schaffen werden, das sechste Beinchen zurückzuholen und den Mondmann zu überwinden? Diese Frage wird die Zuschauer während der gesamten 90-minütigen Aufführung in Atem halten.

Neben der Premiere am 21. Dezember finden weitere Aufführungen an den Samstagen, 28. Dezember und 4. Januar 2025 sowie an den Sonntagen, 22. und 29. Dezember statt. Beginn ist jeweils um 15 Uhr. Erwachsene zahlen fünf Euro, Kinder bis 14 Jahre drei Euro. Reservierungen sind telefonisch unter 08232/6371 möglich. Die Plätze im Saal sind nummeriert und in Blöcke unterteilt, die jüngsten Zuschauer sollen im ersten Block eine optimale Sicht auf die Bühne haben.