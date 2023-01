Die Feuerwehr braucht mehr Respekt

Die Feuerwehr Untermeitingen zieht Bilanz. Dabei kommen auch die Krawalle an Silvester in Berlin zur Sprache. Und eine gute Nachricht für Untermeitingen.

Angriffe auf Polizei und Feuerwehr an Silvester in Berlin haben eine deutschlandweite Diskussion über Gewalt ausgelöst. Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp forderte bei der jüngsten Versammlung der Feuerwehr, dass den Freiwilligen mehr Respekt und Anerkennung gezollt wird.

Heinrich Grashei, Vorsitzender des Feuerwehrvereins mit rund 300 Mitgliedern, gab einen ausführlichen Rückblick auf das abgelaufene Jahr. Vorausschauend kündigte er das Starkbierfest am 25. März und das Kesselfleischessen am 2. Dezember an.

Kommandant Jürgen Pech erläuterte bei dem Treffen die gute Ausbildung der Jugend in 58 Seminaren und Schulungen. Er teilte mit, dass alle Teilnehmer die umfangreiche Leistungsprüfung bestanden haben. Derzeit hat die Jugendfeuerwehr in der Altersklasse von zwölf bis 18 Jahren 22 Mitglieder. Bei den aktiven erwachsenen Freiwilligen sind es 46. In diesem Jahr seien 38 Übungen und 40 für die Jugend angesetzt. Im vergangenen Jahr wurde die Untermeitinger Feuerwehr zu 74 Einsätzen gerufen.

Der neue Vorstand

Die Neuwahl des Vorstands endete so: Heinrich Grashei (Vorsitzender), Armin Aurbacher (Zweiter Vorsitzender), Thomas Fuderer (Schriftführer), Emily Halbritter (Kassenwartin), Werner Blockinger, Katharina Lauter, Maximilian Kaiser (alle Beisitzer) sowie Levi-Nathaniel Reibl und Christian Grashei (beide Kassenprüfer).