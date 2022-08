Die "Flying Darter" haben sich einiges vorgenommen

In Untermeitingen gibt es seit Kurzem einen Dartclub. Was die "Flying Darter" vorhaben.

Untermeitingen hat mit den "Flying Darter" einen Verein mehr und dieser betritt im Ort absolutes Neuland. Bis auf eine Dartscheibe im Sportheim oder bei der Feuerwehr, auf die gelegentlich nach dem Fußballtraining oder am Kameradschaftsabend geworfen wurde, gab es bislang keine Berührungspunkte im Ort mit dieser Sportart.

Dies änderte sich im Herbst letzten Jahres, als eine Gruppe von vier Spielern, die vorher im Schützenheim in Schwabmünchen beheimatet waren, in Untermeitingen die Suche nach einem neuen Domizil starteten. Dabei trafen die Darter unter der Leitung von Ron Bauer auf die Wirtsleute Manfred und Nicole Salz vom Imhofstadl. Diese standen dem vorgebrachten Vorhaben positiv und aufgeschlossen gegenüber, sodass schon bald konkrete Planungen in Angriff genommen werden konnten.

Seit dem Frühjahr wird gespielt

Innerhalb weniger Monate hat es der Club geschafft, den Umbau im Imhofstadl komplett auf eigene Kosten fertigzustellen, um im Frühjahr dieses Jahres spielen zu können. Die Anlage erstrahlt in einem hellen und freundlichen Farbton im Untergeschoss. Das Herzstück bilden zwei digitale Turnierscheiben und eine Dartscheibe, auf der Jedermann spielen darf.

Der Club sei mit seinen zwölf Mitgliedern stolz darauf, dass sein Verhältnis zu dem Wirtsehepaar beidseitig sehr freundschaftlich und voller Vertrauen sei, so Ron Bauer. Jetzt möchte der Club, der kostenfrei bleiben darf, eine Eintragung ins Vereinsregister als e.V. vornehmen, die Satzung ist schon ausgearbeitet. Nachdem die Darter die letzten Turniere gewannen und von der 3. in die 2. Liga des Nordschwäbischen Dartverbands (NSDV) aufgestiegen waren, hat man sich einiges vorgenommen.

Trainiert werden soll mit Videoauswertungen, damit der Wurfstil verbessert werden kann. Mathias Müller möchte die Jugend ansprechen und für diesen Freizeitsport begeistern. Die aktiven Spieler treffen sich derzeit regelmäßig am Mittwoch ab 19 Uhr zum Training und freuen sich auf interessierte Hobbyspieler. Das nächste Turnier findet am 23./24. September statt.