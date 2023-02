Die Imhofhalle in Untermeitingen wird zur Psychiatrie

Kleines Theater Untermeitingen spielt das neue Stück "Irres Diamantenroulette". Wo es Karten gibt und worum es geht.

Die "verrückten" Jahre sind seit einer Weile zu Ende gegangen. Jedoch nicht beim Kleinen Theater der Laetitia in Untermeitingen. Denn, bei ihrem aktuellen Stück, "Irres Diamantenroulette" zieht sich die Verrücktheit auch weiterhin wie ein von Humor und Überraschung gespickter roter Faden durch das Geschehen. So wird am Premierenabend, am 24. März, ab 20 Uhr und an den darauffolgenden Wochenenden "Das kleine Theater" in der Imhofhalle unter der Regie von Irmgard Schrodt zur Psychiatrie. Auf das Publikum warten zwei wörtlich wahnsinnige Stunden und alle Aktiven hoffen auf zahlreiche Zuschauer. Denn dieses Stück sollte bereits im Frühjahr 2020 gespielt werden.

Eine Gaunerkomödie in drei Akten

In der Gaunerkomödie in drei Akten von Martina Rörich sieht in der psychiatrischen Klinik "Haus Regenbogen" alles zuerst nach einem ganz normalen Irrsinn aus. Das Personal ist wie immer überfordert, die Putzfrau kämpft mit der deutschen Grammatik und die Patienten geben sich ihren gewohnten Neurosen hin. Doch dann "mieten" sich drei Ganoven als Patienten in die Klinik ein und planen unter dem Mäntelchen der Schizophrenie einen räuberischen Coup. Mittels Sprengsatz wollen sie sich Zugang zum benachbarten Juwelier verschaffen. Der Plan des Ganoven-Trios wird umgesetzt, der Diamantenraub gelingt. Doch als es in derselben Nacht zu einem Wasserrohrbruch in der Klinik kommt, wird alles auf den Kopf gestellt und das irre Diamantenroulette beginnt.

Die Termine im Überblick

Die Spieltage im kleinen Saal der Imhofhalle in Untermeitingen sind: Freitag, 24. März (Premiere), Samstag, 25. März (20 Uhr), Sonntag, 26. März (18 Uhr), Freitag, 31. März (20 Uhr), Samstag, 1. April (20 Uhr) und Sonntag, 2. April (14 Uhr und 18 Uhr). Ein Imbissverkauf mit Getränken ist vor der jeweiligen Vorstellung und während der Pausen vorhanden. Am Sonntag um 14 Uhr gibt es vor der Vorstellung Kaffee und Kuchen.

Der Kartenvorverkauf findet im Foyer der Imhofhofhalle jeden Donnerstag von 17 bis 19.30 Uhr statt. Der Eintritt kostet 7 Euro für Erwachsene und 3 Euro für Kinder bis 14 Jahre. Reservierungen außerhalb der Vorverkaufszeiten sind unter der Rufnummer 08232/6371 möglich.