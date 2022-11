Die Imhofia lädt ins Weltall ein

Die Mitglieder der Faschingsgesellschaft Imhofia aus Untermeitingen läuten die Saison ein und stellen Neuerungen vor.

Die Mitglieder der Faschingsgesellschaft Imhofia Untermeitingen eröffneten die Saison traditionsgemäß am 11. November um 20.11 Uhr mit der Jahreshauptversammlung. Mit einem kräftigen "dreifachen Imhofia Ahoi" läutete die Präsidentin Monika Osterried die Sitzung ein.

Das Thema der Saison ist der Weltraum, in dem die Imhofia alle Feierwütigen in die unendlichen Weiten des Alls mitnehmen möchten. Die neue Website www.imhofia.de, gestaltet von Manuel Fischer, ist deutlich verjüngt und wurde zum Faschingsauftakt fertiggestellt. Das Programm der Narrensitzungen steht ebenfalls. Die Sitzungen finden am 28. Januar, 4. Februar und am 11. Februar in der großen Imhofhalle statt. Die Garde wird mit verschiedenen Programmteilen in Klosterlechfeld, Wehringen und Landsberg auftreten und auch bei den Faschingsumzügen mit einem eigenen Wagen dabei sein.

Präsidentin verabschiedet sich vom Amt

In ihrem Bericht zum beginnenden Fasching gab die Präsidentin schon einmal bekannt, dass sie zur nächsten Vorstandswahl 2023 nicht mehr kandidieren wird. Osterried sagte: "Ich möchte nach dieser schwierigen Zeit den nächsten Fasching wieder richtig fröhlich und unbeschwert feiern und dann möchte ich mein Amt in jüngere Hände geben." Dass die anwesenden Mitglieder hoch motiviert sind, war deutlich zu spüren, sie wollen den Fasching voll auskosten.

Trainer für große Garde gesucht

Eine andere Nachricht, die nicht gerade positiv stimmt, ist die Tatsache, dass es für die große Garde gerade keine Trainerinnen gibt. "Vorgespräche laufen schon, aber ob es für diese Saison noch reicht?", fragte Osterried. Im Lauf der vergangenen zwei Jahre seien viele Tänzerinnen auch abgesprungen. Die Finanzen seien sehr stabil, bedingt dadurch, dass zuletzt kaum Ausgaben angefallen sind. Der Verein könne jetzt aus die Vollen schöpfen. Ein neuer Flyer wurde fertiggestellt und kann verteilt werden, ebenso der Orden 2023, den beide der langjährige Kreativkünstler Didi May gestaltet hat.

