Die Klänge der Bourbon Street erobern das Lechfeld

In einem gefeierten Konzert bringen die Lech-Town Kneeoilers und Belleville Swing et Chansons etwas andere Musik in das Four Corners.

Die Parkplätze an der Four Corners Music Hall in Untermeitingen hatten kaum noch Kapazitäten, es herrschte ein Andrang wie bei den Konzerten namhafter US-Größen der Countrymusic-Szene. Innen unterhielten jedoch Musiker der Region die über hundert Gäste.

An deren Bewunderung für die im Saloon-Stil gehaltene Music-Hall war zu erkennen, dass zahlreiche Besucher noch nie im Four Corners zu Gast waren. Aus einem Seitenflur tönte die "Bourbon Street Parade", ein Klassiker des Jazz-Stils Dixieland. Momente später zwängten sich die Lech-Town Kneeoilers zum gemeinsamen Konzert mit Belleville Swing et Chanson durch die engen Reihen des Saales, um die Bühne zu erreichen.

Bellville Swing et Chanson unterhielten die zahlreichen Gäste mit warmen und weichen Klängen. Foto: Uwe Bolten

"Es ist schön, so viele alte bekannte Gesichter zu sehen", begrüßte Thomas Konzmann von den Kneeoilers verschmitzt das Publikum und meinte damit wohl auch das Durchschnittsalter der Gäste, das deutlich über 50 Jahre lag. Mit Klassikern des Dixieland, gespielt von Trompete, Klarinette, Posaune, Banjo, Bass und Schlagzeug sowie Sousaphon, herrschte schnell eine Atmosphäre wie in den Straßen von New Orleans, dem Entstehungsort dieser Jazz-Richtung.

Warmer und weicher Gesamtcharakter

Ob im French Quarter in New Orleans oder in einem Straßencafé in Nizza: die Musik von Belleville Swing et Chanson hätte an beiden Plätzen gepasst. Mit Trompete, Klarinette Saxophon, Gitarre, Akkordeon, Bass und Klavier präsentierten die Musiker rund um den Königsbrunner Horst Stüver, der auch gleichzeitig die Gesangsteile übernahm, Swing, Chansons und alte Schlager. Auf das in Bands übliche Schlagzeug verzichteten die Musiker, was dem warmen und weichen Gesamtcharakter der Stücke seinen eigenen Charme verlieh. Beide Formationen wurden von den Gästen mit herzlichem Applaus bedacht, das Konzert schloss eine Lücke in der musikalischen Welt des Lechfelds.

Mit Klassikern des Dixieland begeisterten die Lech-Town Kneeoilers ihr Publikum. Foto: Uwe Bolten

"Das war ein richtig schöner Abend. Die Musik und die Atmosphäre – einfach toll. Das schreit förmlich nach einer Wiederholung", sagte ein Gast beim Thekengespräch, als die zweite Zugabe, die beide Formationen gemeinsam spielten, nach über drei Stunden Konzert verklungen war.