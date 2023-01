Die Narrensitzungen starten wieder: Was in Untermeitingen geboten ist

Die Faschingsgesellschaft Imhofia aus Untermeitingen fliegt in den Weltraum

In Untermeitingen stehen derzeit alle Zeichen auf "Fasching". Die FGU-Faschingsgesellschaft "Imhofia" freut sich ganz besonders auf die bevorstehenden Narrensitzungen in der Imhofhalle. Zumal der Verein in dieser Saison mit seinem 44-jährigen Bestehen ein traditionelles Schnapszahl-Jubiläum feiern kann. Präsidentin Monika Osterried ist schon ganz begeistert, dieses Jahr wieder in die Faschingssaison starten zu können. "Wir haben wieder ein abwechslungsreiches Programm mit lustigen Sketchen, tollen Tänzen und vielen kabarettistischen Einlagen."

Schon seit Monaten sind die Vorbereitungen hierfür in vollem Gange: Plakate wurden entworfen, Pläne für die Hallendekoration geschmiedet, ein neuer Faschingsorden gestaltet. Geprobt wird sowohl im Geheimen als auch auf der Bühne.

Einen kleinen Wehmutstropfen hat diese Faschingssaison: Die Imhofia kann leider keine große Garde präsentieren. Zweimal haben Tänzerinnen und Trainerteam sich auf den Fasching vorbereitet, zweimal mussten sie erleben, wie alle Veranstaltungen coronabedingt abgesagt wurden. Dies führte letztlich zum Auseinanderfallen der Truppe.

Die kleinen Tänzerinnen treten in den Kostümen der großen auf

Doch die Imhofia hat sich etwas einfallen lassen, wie FGU-Präsidentin Monika Osterried erzählt: "Unser Nachwuchs ist in die Bresche gesprungen und hat ein gemeinsames Tanzgrogramm von Kindern und Jugendlichen auf die Beine gestellt." Mit sehr viel Tempo, Dynamik und einer tollen Choreografie geht es nun in den goldenen Kostümen der "Großen" auf die Bühne.

Dort werden sie auf die "Danzbazis" treffen, die Männer-Showtanzgruppe der Imhofia, deren Showtanzthema "Weltraum" zum Motto und Leitbild der diesjährigen Narrensitzungen gekürt wurde und damit auch als Motiv des Faschingsordens fungiert.

Humorig wird es bei den Sitzungen in der Imhof-Halle sicher werden: FGU-Ehrenmitglied Michael Klingshirn wird gemeinsam mit Theatervereinstalent Maximilian Kaiser über das Verwaltungsleben im Untermeitinger Gemeindeamt berichten. Und natürlich darf auch das Gesangsduo des Musikvereins, die "lustigen Weiber vom Lechfeld", bestehend aus Gerlinde Bihler und Christiane Fery, nicht fehlen: Sie teilen ein klassisches Frauenproblem mit dem Publikum.

Die beiden "Nachbarn" Wolfgang Strohmeier und Maximilian Osterried sind ebenfalls mit von der Partie und nehmen die innerörtlichen Begebenheiten und Untermeitinger Extras aufs Korn.

Die Pfundigen sind zu Gast

Harald Zehentbauer und seine Frau Sonja dagegen zeigen ihre Erfahrungen aus dem Eheleben. Man darf gespannt sein. Auch auf die Gastauftritte, für die sich die "Pfundigen" aus Mittelstetten mit Garde und Showtanzgruppe sowie die Menkinger Garde angesagt haben.

In bester Tradition werden die Narrenabende von der Blaskapelle des Musikvereins Untermeitingen unter der Leitung von Dirigent Ortwin Schnabel musikalisch eröffnet.

Musikalisch umrahmt werden alle Veranstaltungen dieses Jahr durch die Liveband "Hautnah Music" mit Gitarrist Karl-Heinz Hornung und Sänger Daniel Sascha. Das Format wird nach dem Ende der Sitzungen noch im Foyer der Imhofhalle zum Tanz aufspielen.

Am Samstag ist Premiere

Die Premierensitzung findet am Samstag, 28. Januar, in der Imhofhalle statt. Weitere Termine sind Samstag, 4. und Samstag, 11. Februar. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Eintrittskarten zum Preis von 8, 10 oder 12 Euro gibt es im Kartenvorverkauf bei Foto Klem in Untermeitingen oder an der Abendkasse.