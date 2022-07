Die Turnhalle der Mittelschule Untermeitingen wird erweitert   

Ein Foyer und ein weiteres Spielfeld sollen das Nutzungsangebot verbessern.

Nun ist es soweit, dass die Planung für die Erweiterung der Turnhalle bei der Mittelschule konkrete Züge annimmt. Gisela Abel vom Architekturbüro Degle stellte drei Planvarianten vor. Die ersten beiden sahen eine Erweiterung an der Ostseite um ein Spielfeld und einen Mehrzweckraum vor. Bei der dritten Variante wurde eine Aufteilung in einen schmäleren Anbau im Osten und in einen Eingangsbereich an der Südwestseite der Halle vorgesehen. Dies hätte den Vorteil, dass der "Straßenschuhbereich" vom "Turnschuhbereich" am Eingang getrennt werden könnte, sagte Gisela Abel. Die Zuschauer von Sportveranstaltungen könnten vom Foyer aus zu den Tribünen gelangen und die Sportler über eine zusätzlich einzubauende Treppe die Umkleideräume, sowie die bisherigen und das neue Spielfeld erreichen. Im Anbau für das Foyer kann dann auch noch ein Mehrzweckraum, etwa für Catering, vorgesehen werden.

Für eine Kostenschätzung ist es noch zu früh

Diese Planung gefiel sowohl Bürgermeister Simon Schropp, als auch den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten am besten, auch wenn es wohl die teuerste Lösung sein dürfte. Für eine Kostenschätzung ist es aber noch viel zu früh. Zunächst soll der vom Gemeinderat einstimmig gebilligte Planentwurf nochmals mit den Abteilungen des Sportvereins beraten werden.

Der Fachplaner für die Haustechnik, Bernd Edenhofer, favorisiert eine Grundwasserwärmepumpe für die Heizung, wenn bei der Probebohrung ausreichend Grundwasser gefunden wird. Der Strom für die Wärmepumpe soll über eine Photovoltaikanlage auf dem Hallendach erzeugt werden und die Wärme würde über den Schwingboden in die Halle übertragen. Bedeutsam ist laut Edenhofer die Lüftungsanlage, weil wegen Corona viel mehr gelüftet werden müsse. Auch die Lüftungsanlage soll auf dem Dach installiert werden, damit kein zusätzlicher Raum dafür erforderlich wird. Die Entwässerung des Daches soll über Rohr-Rigolen an der Nordseite erfolgen. Noch vor der Sommerpause des Gemeinderats soll der Antrag für die Sportstättenförderung eingereicht werden. Mit dem Baubeginn ist frühestens Anfang 2023 zu rechnen.

Jugendpflegekräfte stellen sich vor

Weiteres Thema der Sitzung war die Jugendarbeit in Untermeitingen. Nachdem sich der neue gemeindliche Jugendpfleger Moritz Hochhauser bisher nur virtuell vorstellen konnte, berichtete er nun persönlich über die offene Kinder- und Jugendarbeit im Jugendhaus und über die Kooperation mit der Jugendsozialarbeit an der Mittelschule. Die Untermeitinger Jugend hat sich auch am Projekt der Grünen Mitte und am Ferienprogramm beteiligt.

Moritz Hochhauser und Tamara Hihler berichteten über die Jugendarbeit auf dem Lechfeld. Foto: Hieronymus Schneider

Im Jugendhaus treffen sich etwa 25 bis 30 Jugendliche regelmäßig, die auch aus anderen Orten des Lechfelds kommen und auch dort an Treffen teilnehmen, sagte der 30-jährige Jugendpfleger. Zum interkommunalen Team der mobilen Jugendarbeit des Kreisjugendrings auf dem Lechfeld um Sebastian Finkenberger gehört seit Juni 2022 auch Tamara Hihler als Kinder- und Jugendreferentin. Sie ist primär im Jugendhaus Graben und beim Jugendtreff in Klosterlechfeld tätig. Auch die 27-jährige ausgebildete Erzieherin aus Schwabmünchen stellte sich dem Gremium vor.

Bauangelegenheiten: Im Rahmen der Bauleitplanung wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplans "Östlich der Römerstraße" mit den genauen Flurnummern festgelegt und eine Veränderungssperre für den östlichen Bereich der Langobardenstraße erlassen. Bauanträgen zur Errichtung eines Dreifamilienhauses in der Tannenstraße und dem Bau einer Garage in der Welserstraße wurde einstimmig das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Bei einer Bauvoranfrage für einen Bungalow in der Blumenstraße wurde das Einvernehmen bei einer Gegenstimme in Aussicht gestellt, wenn die Grundflächenzahl für das kleine Grundstück eingehalten wird.

Energienutzung: Einstimmig sprach sich der Gemeinderat für eine Beteiligung Untermeitingens an der interkommunalen Kooperation bei der Energienutzung und -erzeugung der Gemeinden im Begegnungsland Lech-Wertach und der ILE (Integrierten Ländlichen Entwicklung) "Zwischen Lech und Wertach" aus. Das bei der gemeinsamen Versammlung vorgestellte Konzept für einen Energienutzungsplan mit Klimaschutzmanagement und der Nutzung von Förderprogrammen überzeugte das Gremium.