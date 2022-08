Neue Packstation in Untermeitingen wird mit der Kraft der Sonne betrieben

Beim Lidl-Markt in Untermeitingen steht nun eine neue DHL-Packstation, die mit Solarenergie betrieben wird. Was Neukunden wissen müssen.

Die Deutsche Post DHL hat eine neue Packstation in Untermeitingen im Donauring 1 - beim Lidl-Markt - in Betrieb genommen. Dabei handelt es sich um einen neuen Automatentypen, der mit Solarzellen betrieben wird. Die Kapazität der neuen Packstation umfasst 78 Fächer. Kunden können dort ab sofort rund um die Uhr ihre Pakete abholen und vorfrankierte Sendungen verschicken. Die App-gesteuerte Packstation kommt dabei ohne Bildschirm aus. Für die Nutzung benötigen Kunden lediglich die kostenlose Post & DHL App.