Drängler verursacht Unfall auf der B17 bei Untermeitingen

Ein Autofahrer hat durch eine grundlose Vollbremsung einen Unfall auf der B17 bei Untermeitingen verursacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine Gruppe von sieben Personen war laut Polizeibericht am Mittwoch gegen 18.15 Uhr in einem grauen VW-Bus auf der B17 in Richtung Augsburg unterwegs. An der Baustelle auf Höhe Untermeitingen fuhr ein BMW Alpine von hinten auf den VW auf, betätigte die Lichthupe und fing an zu hupen. Am Ende der Baustelle überholte der BMW den VW, fuhr vor diesen und führte anschließend offenbar grundlos eine Vollbremsung durch. Der 63-jährige VW-Fahrer musste deshalb ebenfalls eine Vollbremsung machen. Dies bemerkte ein 20-jähriger Autofahrer, der hinter dem Bus unterwegs war, nicht rechtzeitig und fuhr deshalb auf den VW auf. Der BMW Alpine fuhr in Richtung Augsburg davon.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Königsbrunn musste vor Ort auslaufende Betriebsstoffe binden. Bei dem Fahrzeug, das den Unfall verursachte, handelt es sich um einen auffällig hellblauen BMW Alpine. Weitere Angaben sind nicht bekannt.

Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall und insbesondere zu dem auffällig lackierten BMW und dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Gersthofen unter der 0821/323-1910 zu melden. (AZ)