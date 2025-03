Ehrungen beim Arbeiter-Krankenunterstützungsverein

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Arbeiter-Krankenunterstützungsverein (kurz AKUV) Untermeitingen, die in der Gaststätte Imhofstadl stattfand, zog Vorsitzender Manfred Salz vor mehr als 70 Mitgliedern und Gästen eine positive Bilanz über das vergangene Jahr. Besonders erfreulich sei die Entwicklung der Mitgliederzahlen, die im vergangenen Jahr auf insgesamt 260 gestiegen ist.

Der AKUV Untermeitingen blickt auf eine lange Geschichte zurück, die bis ins Jahr 1908 reicht. In den letzten Jahren hat sich der Fokus des Vereins jedoch gewandelt. Ursprünglich mit dem Charakter, unter den Mitgliedern einen sozialeren Ausgleich zu schaffen, beschäftigt sich der Verein heute hauptsächlich mit seniorenrelevanten Themen. Darunter fallen insbesondere Vortragsveranstaltungen sowie jährliche Vereinsausflüge zur Stärkung des Zugehörigkeitsgefühls. Doch der AKUV ist mehr als nur ein Verein - er ist ein integraler Bestandteil des örtlichen Vereinslebens. Die Fahnenabordnung des AKUV beteiligt sich aktiv an den kirchlichen und gemeindlichen Festen, wodurch der Verein eine wichtige Rolle in der Gemeinschaft einnimmt. Mit einem optimistischen Blick in die Zukunft setzt der AKUV seine traditionsreiche Arbeit fort.

Ein Höhepunkt der Jahreshauptversammlung waren die Ehrungen von Mitgliedern für langjährige Treue zum Verein: Walter Reichle (25 Jahre), Centa Mück (30), Arthur Pech (40), Hermann Tönnesen (40), Ulrich König (40) und Martin Schrodt (45).