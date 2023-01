Ein Untermeitinger, der beinahe in Vergessenheit geraten ist

Ferdinand Filler wurde vor 121 Jahren in Untermeitingen geboren. Als Bildhauer wurde er im gesamten süddeutschen Raum bekannt. Wie kann heute sein Werk gewürdigt werden?

Die Kunstwerke von Ferdinand Filler sind im gesamten süddeutschen Raum zu finden. Nur in seinem Geburtsort Untermeitingen ist er kaum bekannt. Geschichtsforscher Anton Zott hat sich auf die Spur des renommierten Bildhauers gemacht.

Ferdinand Filler wurde vor 121 Jahren als Sohn des Käsereibesitzers Josef Filler und seiner Ehefrau Viktoria geboren. Als 1928 die Mutter von Ferdinand Filler starb, hat der junge Künstler den Grabstein für das Familiengrab geschaffen. Er wurde jüngst von Steinmetz Weiher aus Schwabmünchen saniert. Die Daten seiner Großeltern wurden auch auf den neuen Grabstein übertragen. Seitlich wurde der Name des 1916 gefallenen Josef Filler verewigt. Er war ein Bruder des Bildhauers. Ebenso Georg Filler, der während des Zweiten Weltkriegs als Bürgermeister von Untermeitingen fungierte. Der dritte Bruder Wilhelm war SS-Sturmbannführer und gilt seit Kriegsende als vermisst.

12 Bilder Der Untermeitinger Ferdinand Filler und seine Werke Foto: Anton Zott

Der Bildhauer Ferdinand Filler musste im Krieg viel einstecken. Um das Jahr 1920 hatte er Untermeitingen verlassen und sein Glück in München gesucht. Er lernte beim Bildhauer Schildhorn und besuchte die Akademie der Bildenden Künste. Eine Schnitzarbeit wurde vom Haus der deutschen Kunst, dem ersten architektonischen Vorzeigeprojekt des NS-Regimes, abgelehnt. Bei einem Bombenangriff wurden Fillers Wohnung und Atelier in München zerstört. Und damit auch viele seiner Kunstwerke. Eingezogen wurde Filler nicht. Nach einer Hüftgelenksoperation mit zwölf Jahren musste er lange im Gipskorsett ausharren. "Ein Jahr lag er im Bett, das muss ihn sehr geprägt haben", erinnert sich Sohn Jakob, der 1943 geboren wurde. Mit einem verkürzten Bein war er gehbehindert und deshalb vom Kriegsdienst befreit.

Untermeitinger Ferdinand Filler zeigt Liebe zur Natur

Der junge Familienvater Ferdinand Filler ließ sich nicht entmutigen. Er zeichnete, formte und schnitzte. Kalktuffstein gehörte zu seinen Lieblingsmaterialien. Ebenso Holz. Das lag vielleicht daran, dass Filler den Ursprung der Welt in der vegetativen Welt der Bäume und Pflanzen sah. So jedenfalls drückte er es einmal in einem der wenigen Interviews aus, die er gab. Filler liebte es auch, in das Material hineinzuhorchen.

Er wurde Mitbegründer der Neuen Gruppe in München und stellte mit den Kollegen aus. Skulpturen, Plastiken und Reliefs wurden unter anderem in Freiburg, Berlin, Wien, Rom und München gezeigt. Der gebürtige Untermeitinger erhielt Aufträge für öffentliche Plätze, Kirchen und Sammlungen. Und viele Auszeichnungen: Dazu gehören der Förderungspreis der Stadt München für Bildhauer (1959), der Kunstpreis der Bayerischen Akademie der Schönen Künste (1959) oder der Schwabinger Kunstpreis für Plastik (1964). Zur 800-Jahr-Feier der Stadt München gewann Filler den Wettbewerb für den neuen Wedekind-Brunnen. Eines seiner bedeutendsten Werke ist das große Relief mit Darstellungen der Passion in der Mariahilfkirche in München. Bekannt sind auch Brückenplastiken wie der Steinträger auf der Innbrücke bei Griesstätt (Landkreis Rosenheim) oder der Flößer an der Brücke über die Loisach bei Großweil im Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Ferdinand Filler liebte die Abgeschiedenheit

Ferdinand Filler hatte eine Vorliebe für religiöse und mythologische Themen. Und er liebte die Ruhe. Das Rampenlicht war nicht seine Welt. Er suchte viel lieber die Abgeschiedenheit und fand sie in einem Haus bei Gauting. Dort lebte er mit Frau und Sohn und Katze. Er liebte die Schönheit der Natur. Das geschwungene Würmtal und den Starnberger See hatte er direkt vor der Haustüre. Ferdinand Filler starb 1977 nach schwerer Krankheit.

Sohn Jakob, der heute in Italien lebt, hat den Nachlass seines Vaters katalogisiert. Er würde sich freuen, wenn das Werk zum Beispiel in einer großen Ausstellung gewürdigt wird. "Er hat nicht den großen Namen", sagt Jakob Filler. "Er hatte sich nicht wie andere am Kunstgeschäft beteiligt." Statt schnell und sensationell auf dem Markt präsent zu sein, habe er "seinen eigenen Weg verfolgt", sagt Jakob Filler. Die künstlerische Entwicklung seines Vater sei aber immer nachvollziehbar gewesen.

Was in Untermeitingen an den Künstler erinnert

In Untermeitingen erinnert heute der Grabstein auf dem Friedhof an ihn. Für einen Freund schuf er ein kleines Kunstwerk, das in einem Hauseingang zu sehen ist. Das Geburtshaus von Ferdinand Filler in der Welserstraße 6 steht unter Denkmalschutz und wurde vor einigen Jahren von Familie Weckmer aufwändig restauriert.

Untermeitingens Bürgermeister Simon Schropp könnte sich vorstellen, das Schaffen von Ferdinand Filler in irgendeiner Form zu würdigen. "Das auch unabhängig von der SS-Angehörigkeit seines Bruders. Ich denke, wir müssen so professionell sein und das trennen können." Selbstverständlich müsse die Vergangenheit umfassend recherchiert und klargestellt werden, um eventuelle Irritationen zu vermeiden. Die Entscheidung obliege letztlich dem Gemeinderat. "Persönlich könnte ich mir vorstellen, dass wir wie in den Fällen von Pfarrer Bißle und Dr. Endres verfahren und eventuell eine Straße nach ihm benennen könnten", sagt Simon Schropp.