Ein weiterer Drogeriemarkt für Untermeitingen

Plus Wie sich die Geschäftswelt auf dem Lechfeld verändert und wer im Lechpark einziehen könnte.

Untermeitingen bekommt einen weiteren Drogeriemarkt. Auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes unmittelbar neben dem Gelände des Lechparks wird ein Gebäude errichtet, in dem ein Dm-Markt einziehen soll.