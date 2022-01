Untermeitingen

11:08 Uhr

Einbrecher steigen in Firma ein und richten hohen Schaden an

Unbekannte sind am Wochenende in ein Firmengebäude in Untermeitingen eingebrochen.

Unbekannte sind am Wochenende in eine Firma in Untermeitingen eingebrochen und haben hohen Sachschaden verursacht.

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in eine Untermeitinger Firma in der Messerschmittstraße eingebrochen. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe im Erdgeschoss des Gebäudes ein und verschafften sich so Zugang zum Büro Einbruch in Untermeitingen: Offenbar wurde nichts gestohlen Dort brachen sie dann weitere Türen und Schränke auf und gelangten auch in einen Lagerraum. Nach aktuellem Erkenntnisstand wurde nichts gestohlen, berichtet die Polizei. Der Sachschaden ist allerdings hoch und beläuft sich auf etwa 8000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)

Themen folgen