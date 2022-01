Untermeitingen

vor 34 Min.

Energiewende in Untermeitingen: Antrag sorgt für heftige Diskussion

Eigentlich wollten die Untermeitinger Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung die Finanzen für 2022 diskutieren. Doch in den Mittelpunkt der Sitzung trat ein Antrag zur Energiewende.

Plus Bei den Haushaltsbesprechungen in Untermeitingen rücken die Finanzen in den Hintergrund. Die Gemeinderäte diskutieren dagegen hitzig über das Thema Energiewende.

Von Victoria Schmitz

Investitionen in die Schulen und Kindergärten, Ausbau der Frühlings- und Herbststraße, der Grünen Mitte und von Feldwegen - das sind laut Bürgermeister Simon Schropp die größten Ausgaben in Untermeitingen für das Jahr 2022. Bereits vergangene Woche sprach sich der Haupt- und Finanzausschuss einstimmig für den Haushaltsplan aus, in der jüngsten Gemeinderatssitzung sollten nun die übrigen Gemeinderäte zustimmen. Doch in den Fokus der Diskussion rückten nicht die Finanzen selbst, sondern ein Antrag der Freien Wähler und der FDP. Dieser stieß bei den übrigen Fraktionen sowohl auf Verwunderung als auch auf großes Ärgernis.

