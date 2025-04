Engagiertes Jahr beim VdK Untermeitingen

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des VdK-Ortsverbands Untermeitingen in der Gaststätte Imhofstadl blickte der 1. Vorstand Manfred Kille auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Zahlreiche Veranstaltungen aus dem gut gefüllten Jahresterminkalender prägten das Vereinsleben 2024 und stärkten die Gemeinschaft. Im Mittelpunkt des Abends stand jedoch ein besonderer Moment: die Ehrung langjähriger Mitglieder. Für 25 Jahre treue Mitgliedschaft wurde Ingeborg Wirth geehrt. „Diese langjährige Verbundenheit ist nicht selbstverständlich“, betonte Kille und dankte ihr im Namen des gesamten Ortsverbands für ihre Treue und Unterstützung. Ein weiteres zentrales Thema war das soziale Engagement des Sozialverbands VdK Bayern. Auch im Jahr 2025 ermöglicht der Verband wieder besonders bedürftigen Menschen eine Woche Erholungsurlaub in ausgewählten Hotels. Diese Maßnahmen werden vor allem durch die jährliche Spendenaktion „Helft Wunden heilen“ finanziert, die Kille als ein „wichtiges Zeichen der Solidarität“ hervorhob. Auch ein Blick in die Zukunft durfte nicht fehlen: Der VdK Untermeitingen plant für das laufende Jahr erneut mehrere Veranstaltungen. Am 06. Mai 2025 findet im Imhofstadl eine Informationsveranstaltung zur Nutzung des AktiVVo-Busses statt. Am 23. Oktober 2025 folgt eine weitere Veranstaltung zum Thema „Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht“ – ein wichtiger Beitrag zur individuellen Vorsorge und Selbstbestimmung.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.